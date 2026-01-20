OVER THE RIMBAUD THEATRE DU PAVE Toulouse

OVER THE RIMBAUD

THEATRE DU PAVE 34 Rue Maran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 11 – 11 – 21 EUR

Début : 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-13 22:15:00

2026-02-12

Rimbaud est punk, définitivement et pour les siècles des siècles, il n’y a pas d’amen ! Aller dans l’oeuvre, dans toute l’oeuvre en fouissant, sans peur de la crasse et des insondables noirceurs.

C’est un Rimbaud des rues qu’on veut, un qui s’est enfugué pour toujours et qui traîne en enfer. Et l’amère beauté viendra nous couper le souffle au détour d’un vers nouveau entre deux bocks et des relents d’urine. Un spectacle puissamment organique ! 11 .

Rimbaud is punk, definitively and for ever and ever, there’s no amen! Go into the work, into all the work, digging in, unafraid of filth and unfathomable darkness.

