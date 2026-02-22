Overdose d’humour au MZ Place du 4 Août Thouars

Overdose d’humour au MZ

Place du 4 Août Ancienne école Jean Macé Thouars Deux-Sèvres

Le MZ vous accueille toute une soirée pour une overdose d’humour ! Une soirée stand-up avec Paul Minereau, Maxime Sendre et Alan Salou ! Profitez de l’occasion pour venir découvrir ce lieu convivial !

Place du 4 Août Ancienne école Jean Macé Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine toctoctoc.asso@gmail.com

English : Overdose d’humour au MZ

Le MZ welcomes you for a whole evening of comedy overdose! An evening of stand-up comedy with Paul Minereau, Maxime Sendre and Alan Salou! Take the opportunity to discover this friendly place!

