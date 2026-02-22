Overdose d’humour au MZ Place du 4 Août Thouars
Overdose d’humour au MZ Place du 4 Août Thouars jeudi 5 mars 2026.
Overdose d’humour au MZ
Place du 4 Août Ancienne école Jean Macé Thouars Deux-Sèvres
Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-05
2026-03-05
Le MZ vous accueille toute une soirée pour une overdose d’humour ! Une soirée stand-up avec Paul Minereau, Maxime Sendre et Alan Salou ! Profitez de l’occasion pour venir découvrir ce lieu convivial !
Place du 4 Août Ancienne école Jean Macé Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine toctoctoc.asso@gmail.com
English : Overdose d’humour au MZ
Le MZ welcomes you for a whole evening of comedy overdose! An evening of stand-up comedy with Paul Minereau, Maxime Sendre and Alan Salou! Take the opportunity to discover this friendly place!
