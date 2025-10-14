OVNI Auditorium du conservatoire Léo Delibes Clichy-la-Garenne

OVNI Mardi 16 décembre, 20h30 Auditorium du conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

Début : 2025-12-16T20:30:00+01:00 – 2025-12-16T22:15:00+01:00

OVNI c’est le témoignage de neuf personnes ayant eu un contact, à un moment précis de leur vie, avec une force transcendante dont la rencontre a modifié absolument et irrévocablement leur rapport aux autres, au monde et à eux-mêmes. Aux quatre coins de la planète, une étudiante, un chef d’entreprise, un livreur… chacun avec ses mots raconte son « avant » et son « après », cette faille émotionnelle dans le quotidien, cette lumineuse déflagration, cette expérience d’une communion totale

« Expérience d’ordre mystique qu’Éléonore Joncquez orchestre avec une délicatesse joueuse qui fait tout le prix de ce spectacle savamment ourlé. » L’HUMANITÉ

« OVNI, Une révélation théâtrale ! L’écriture toujours vive, surprenante et exaltante d’Ivan Viripaev est mise en valeur de façon très convaincante dans cette mise en scène d’Éléonore Joncquez ! » LA PROVENCE

« Ayant le sens du rythme, du plateau, elle rend palpable l’incroyable. Sans jamais se moquer, toujours avec justesse, délicatesse, elle dirige parfaitement ses comédiens, tous épatants. » L’ŒIL D’OLIVIER

« Eléonore Joncquez a mis en scène avec sa vivacité coutumière, son allant, son entrain, de bons comédiens et quelques touches musicales et vidéo bienvenues. » LE CANARD ENCHAÎNÉ

« Un moment ébloui de théâtre sur la condition existentielle, l’art de l’acteur et celui du spectateur. » HOTTELLO

« La très douée Eléonore Joncquez met en scène et joue la pièce d’Ivan Viripaev, entourée de quatre comédiens talentueux. » LE JOURNAL D’ARMEL HELLIOT

« Ivan Viripaev montre avec cette pièce toute son humanité. OVNI est de surcroît une magnifique démonstration sur la magie du théâtre et la confirmation d’une vraie metteuse en scène de talent. » FROGGY’S DELIGHT

« Un vibrant hommage au théâtre qu’ Eléonore Joncquez a transformé en un bien beau spectacle auquel il faut assister ! » DE LA COUR AU JARDIN

« Après deux heures de spectacle, la lumière qui revient dans la salle nous révèle la douceur des regards et le sentiment commun d’un voyage partagé qui semble nous avoir ramené, plus sereins et plus ouverts, vers nous-mêmes. » LA SOURISCENE

« Tous les acteurs sont merveilleux. Des personnages hauts en couleur, drôles, attachants. »

FRÉQUENCE PROTESTANTE

« Cette deuxième mise en scène d’Eléonore Joncquez est d’une rare intelligence et tout à fait remarquable. » THÉATRE DU BLOG

Avec

Salomé Ayache et Coralie Russier en alternance, Eléonore Joncquez, Bruno Blairet et Patrick Pineau en alternance, Grégoire Didelot, Vincent Joncquez

Traduction – Gilles Morel et Tania Moguilevskaia

Assistante metteur en scène – Cécile Houette

Scénographie – Natacha Markoff

Vidéo – Antoine Melchior

Chorégraphie – Jean-Marc Hoolbecq

Lumière – Jean-Luc Chanonat

Costumes – Sonia Bosc

Son – Stéphanie Gibert

Régie Cyril Hamès, Sven Kuffer et Quentin Pallier Presse ZEF, Isabelle Muraour – Admin Stéphanie Ayache 0652205631

Production Compagnie Pollock Nageoire – Compagnie Théâtre du Fracas

Co-production Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Théâtre de Lognes / La Comète – Scène Nationale de Châlons-en-Champagne

Co-réalisation Théâtre de la Tempête

Avec le soutien d’Adami Déclencheur, de la DRAC Ile-de-France, des régions Pays de la Loire et Ile de France, du groupe Laplace et la participation artistique du Jeune Théâtre National. Et dans le cadre de résidences de création, du Théâtre de Suresnes Jean Vilar, du théâtre de Lognes et de La Comète – scène nationale de Châlons-en-Champagne. La pièce a été traduite avec le soutien de Maison Antoine Vitez Centre International de la traduction théâtrale – Paris. Les traductions des textes d’Ivan Viripaev sont publiées aux Éditions Les Solitaires Intempestifs

Auditorium du conservatoire Léo Delibes 59 Rue Martre, Clichy la Garenne Clichy-la-Garenne 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France

Compagnie Pollock Nageoire – Éléonore Joncquez Ivan Viripaev Eléonore Joncquez

Fabienne Rappeneau