OVNI – CONSERVATOIRE LEO DELIBES Clichy

OVNI Début : 2025-12-16 à 20:30. Tarif : – euros.

OVNI?c’est le témoignage de neuf personnes ayant eu un contact, à un moment précis de leur vie, avec une force transcendante dont la rencontre a modifié absolument et irrévocablement leur rapport aux autres, au monde et à eux-mêmes. Aux quatre coins de la planète, une étudiante, un chef d’entreprise, un livreur… chacun avec ses mots raconte son?« avant » et son « après », cette faille émotionnelle dans le quotidien, cette lumineuse déflagration, cette expérience d’une communion totale. Éléonore Joncquez signe avec OVNI sa deuxième mise en scène. La danse, la vidéo et la musique sont de précieux alliés pour dire la poésie de ces moments de suspens, entre ciel et terre. La presse en parle : « Éléonore Joncquez réussit à orchestrer brillamment la partition d’Ivan Viripaev (…) C’est drôle, captivant, touchant, dans une légèreté comique savoureuse qui laisse voir aussi le mystère éphémère des êtres et la fragilité de notre humaine condition. » La Terrasse Distribution artistique et technique :Avec : Salomé Ayache, Bruno Blairet, Grégoire Didelot, Eléonore Joncquez, Vincent Joncquez De Ivan ViripaevMise en scène : Éléonore Joncquez Assistante mise-en-scène : Cécile Houette Scénographie : Natacha Markoff Chorégraphie : Jean-Marc Hoolbecq Vidéo : Antone Melchior Costumes : Sonia Bosc

CONSERVATOIRE LEO DELIBES 59 RUE MARTRE 92110 Clichy 92