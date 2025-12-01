OVNI conservatoire LEO DELIBES CLICHY

OVNI c’est

le témoignage de neuf personnes ayant eu un contact, à un moment précis de leur

vie, avec une force transcendante dont la rencontre a modifié absolument et

irrévocablement leur rapport aux autres, au monde et à eux-mêmes. Aux quatre

coins de la planète, une étudiante, un chef d’entreprise, un livreur… chacun

avec ses mots raconte son « avant » et son « après », cette faille

émotionnelle dans le quotidien, cette lumineuse déflagration, cette expérience

d’une communion totale.

Éléonore

Joncquez signe avec OVNI sa deuxième mise en scène. La danse, la vidéo et la

musique sont de précieux alliés pour dire la poésie de ces moments de suspens,

entre ciel et terre.

PIECE DE THEATRE OVNI

C’est drôle, captivant, touchant, dans une légèreté comique savoureuse qui laisse voir aussi le mystère éphémère des êtres et la fragilité de notre humaine condition.

Le mardi 16 décembre 2025

de 20h30 à 22h15

payant Tout public.

conservatoire LEO DELIBES 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY

https://www.ville-clichy.fr/agenda/1602/18-piece-de-theatre-ovni.htm +33147159851 reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr