OVNI conservatoire LEO DELIBES CLICHY
OVNI conservatoire LEO DELIBES CLICHY mardi 16 décembre 2025.
OVNI c’est
le témoignage de neuf personnes ayant eu un contact, à un moment précis de leur
vie, avec une force transcendante dont la rencontre a modifié absolument et
irrévocablement leur rapport aux autres, au monde et à eux-mêmes. Aux quatre
coins de la planète, une étudiante, un chef d’entreprise, un livreur… chacun
avec ses mots raconte son « avant » et son « après », cette faille
émotionnelle dans le quotidien, cette lumineuse déflagration, cette expérience
d’une communion totale.
Éléonore
Joncquez signe avec OVNI sa deuxième mise en scène. La danse, la vidéo et la
musique sont de précieux alliés pour dire la poésie de ces moments de suspens,
entre ciel et terre.
PIECE DE THEATRE OVNI
C’est drôle, captivant, touchant, dans une légèreté comique savoureuse qui laisse voir aussi le mystère éphémère des êtres et la fragilité de notre humaine condition.
Le mardi 16 décembre 2025
de 20h30 à 22h15
payant Tout public.
conservatoire LEO DELIBES 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY
https://www.ville-clichy.fr/agenda/1602/18-piece-de-theatre-ovni.htm +33147159851 reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr