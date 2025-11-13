OWIE CELEBRATION TOUR – LES ETOILES Paris

OWIE CELEBRATION TOUR Début : 2025-11-13 à 20:00. Tarif : – euros.

OWIE CÉLÉBRATION TOUR : The DAVID BOWIE Latest Show Plongez dans un univers enchanteur ! Préparez-vous à embarquer pour un voyage sensoriel àtravers les dernières tournées emblématiques de la légende David Bowie. Ce spectacle uniquevous invite à une expérience immersive où chaque note et chaque lumière vous transportent dansl’univers mystérieux et captivant de Bowie.Un spectacle magistralPorté par 4 musiciens et un performer vocal, ce show transcende les attentes en créant uneambiance si riche que vous aurez l’impression de revivre les moments forts des concerts deBowie, tant l’harmonie entre les musiciens crée une atmosphère incroyable. Les harmoniesmodernes s’entrelacent avec une mise en lumière spectaculaire, générant une atmosphère à lafois électrisante et émotive. Laissez-vous emporter par une performance vocale puissante,rendant hommage à l’authenticité de Bowie tout en ajoutant une touche de fraîcheur et denouveauté.Durant 120 mn, vous traverserez quatre générations de hits Vous vivrez des moments inoubliables en redécouvrant les classiques qui ont marqué l’histoire dela musique, tout en explorant les sons contemporains qui continuent d’influencer les artistesd’aujourd’hui. Chaque chanson est une porte vers une époque, une émotion, un souvenir – unvéritable voyage à travers le temps !Côté mystère et émotion Le spectacle ne se limite pas à une simple performance ; il s’agit d’une expérience immersive quiéveille tous vos sens. Les jeux de lumière, les projections et les interactions avec le public créentune atmosphère unique, où le mystère de Bowie reste vivant et vibrant.Ne manquez pas cette expérience unique !Rejoignez nous pour une soirée inoubliable qui ravira les fans de Bowie, les amateurs demusique, et tous ceux en quête d’une aventure sensorielle. Réservez vos billets dès maintenant etlaissez-vous emporter par la magie de Bowie !

LES ETOILES 61, RUE DU CHÂTEAU D’EAU 75010 Paris 75