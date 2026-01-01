OWOMEN’S FRIENDS & DANCERS Ferrals-les-Corbières
OWOMEN’S FRIENDS & DANCERS
Ferrals-les-Corbières Aude
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-01-20 21:00:00
2026-01-20
Compagnie Slan Irish Danse (94)
Owen’s Friends joue une musique irlandaise et folk, hypnotique et débridée, qui va de l’Irlande à la Bretagne en passant par l’Ecosse ou le Centre France. Leur énergie communicative, et la diversité des parcours des musiciens produisent une musique vivante, moderne, chaleureuse et fédératrice. Ils s’associent ensuite à un groupe de danseurs de claquettes irlandaises. Ainsi naît la Slan Irish Dance Company qui mêle instrumentaux, chants et claquettes irlandaises
avec 10 artistes sur scène.
Sur réservation
Tout public
Ferrals-les-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 03 35 billetterie@ccrlcm.fr
English :
Compagnie Slan Irish Danse (94)
Owen?s Friends play hypnotic, unbridled Irish folk music from Ireland to Brittany, via Scotland and Central France. Their infectious energy and the diversity of the musicians? backgrounds produce a lively, modern, warm and unifying music. They then teamed up with a group of Irish tap dancers. The result is the Slan Irish Dance Company, a blend of instrumental music, song and Irish tap dance
with 10 artists on stage.
Book in advance
All audiences
German :
Slan Irish Dance Company (94)
Owen?s Friends spielen eine hypnotische und ungezügelte irische Musik und Folk, die von Irland über Schottland und Zentralfrankreich bis in die Bretagne reicht. Ihre ansteckende Energie und die unterschiedlichen Hintergründe der Musiker erzeugen eine lebendige, moderne, warmherzige und verbindende Musik. Sie schließen sich mit einer Gruppe von irischen Stepptänzern zusammen. So entsteht die Slan Irish Dance Company , die Instrumentalstücke, Gesang und irischen Stepptanz miteinander verbindet
mit 10 Künstlern auf der Bühne.
Auf Vorbestellung
Alle Altersgruppen
Italiano :
Compagnia di danza irlandese Slan (94)
Gli Owen’s Friends suonano musica folk irlandese ipnotica e sfrenata dall’Irlanda alla Bretagna, passando per la Scozia e la Francia centrale. La loro energia contagiosa e la diversità dei background dei musicisti rendono la musica vivace, moderna, calda e unificante. Hanno poi collaborato con un gruppo di ballerini di tip tap irlandesi. Il risultato è la Slan Irish Dance Company, una miscela di musica strumentale, canzoni e danza irlandese di tip tap
con 10 artisti sul palco.
Solo su prenotazione
Aperto a tutti
Espanol :
Compañía de danzas irlandesas Slan (94)
Owen’s Friends interpreta música folk irlandesa hipnótica y desenfrenada desde Irlanda hasta Bretaña, pasando por Escocia y el centro de Francia. Su energía contagiosa y la diversidad de procedencias de los músicos dan lugar a una música viva, moderna, cálida y unificadora. A continuación se asociaron con un grupo de bailarines irlandeses de claqué. El resultado es Slan Irish Dance Company, una mezcla de música instrumental, canciones y claqué irlandés
con 10 artistas en escena.
Sólo con reserva previa
Abierto a todos
