OXMO PUCCINO Agen

Depuis La Nuit du réveil (2019), Oxmo Puccino s’était éloigné de la musique. En 2025, il revient au rap, pur et fier. En tournée, il fait halte à Agen pour célébrer ses retrouvailles avec le public et annoncer un ultime album-héritage.

Depuis 2019 et la sortie de son septième album, La Nuit du réveil, Oxmo Puccino s’était éloigné du micro et de la musique. 2025 marque un retour aux sources des choses le rap, pur et fier.

Celui qui l’a porté maintes fois aux nues depuis Opéra Puccino. Le Black Barry White repart en tournée et fait halte à Agen pour célébrer les retrouvailles avec son public, annonciateur d’un ultime album en forme d’héritage pour un dernier au-revoir à un public et à un mouvement avec qui il a tant partagé. .

Since La Nuit du réveil (2019), Oxmo Puccino had taken a break from music. In 2025, he returns to rap, pure and proud. On tour, he stopped off in Agen to celebrate his reunion with the public and announce a final legacy album.

