Oxmo Puccino La Carène Brest jeudi 4 décembre 2025.
Si vous aimez MC Solaar, Gaël Faye ou Gil Scott-Heron, ce concert est fait pour vous !
Rappeur, conteur, l’artiste revient là om tout à commencé… Après quelques années de silence, le Black Barry White renoue avec le rap pur, celui qui a marqué les rues depuis Opéra Puccino. Il repart en tournée à travers la France pour retrouver son public et annoncer un ultime album, en forme d’héritage, comme un dernier poème murmuré au micro.
Ouverture des portes à 19h30, fermeture des portes à 23h30.
Réservation fortement recommandée. .
La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00
