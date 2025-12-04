Oxmo Puccino La Carène Brest

Oxmo Puccino

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Début : 2025-12-04 20:30:00

fin : 2025-12-04 23:00:00

2025-12-04

Si vous aimez MC Solaar, Gaël Faye ou Gil Scott-Heron, ce concert est fait pour vous !

Rappeur, conteur, l’artiste revient là om tout à commencé… Après quelques années de silence, le Black Barry White renoue avec le rap pur, celui qui a marqué les rues depuis Opéra Puccino. Il repart en tournée à travers la France pour retrouver son public et annoncer un ultime album, en forme d’héritage, comme un dernier poème murmuré au micro.

Informations pratiques

Ouverture des portes à 19h30, fermeture des portes à 23h30.

Réservation fortement recommandée. .

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

