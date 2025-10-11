MORGANE CADIGNAN – LA NOUVELLE EVE Paris

MORGANE CADIGNAN Début : 2026-01-29 à 19:30. Tarif : – euros.

MORGANE CADIGNANLa nuit je mensS’arranger avec la réalité, déformer les faits, omettre les détails, on le fait tous.Mais est-ce vraiment grave ? Dans ce nouveau spectacle brillant et salvateur, la stand-uppeuse, chroniqueuse et philanthrope Morgane Cadignan (qui d’ailleurs écrit ce pitch) questionne la place du mensonge dans nos vies.

LA NOUVELLE EVE 25, RUE PIERRE FONTAINE 75009 Paris 75