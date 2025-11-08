Oxmo Puccino en concert Le Cargö Caen
Depuis 2019 et la sortie de son septième album, La Nuit du réveil , Oxmo Puccino s’était éloigné du micro et de la musique. 2025 marque un retour aux sources des choses le rap, pur et fier. Celui qui l’a porté maintes fois aux nues depuis Opéra Puccino.
Après la sortie de sa mixtape LAFIYA SESSIONS , marquant sa proximité avec une toute nouvelle génération d’artistes comme Dinos, Luidji , NeS ou encore Jok’air, le Black Barry White sera en tournée dans toute la France pour célébrer les retrouvailles avec son public, annonciateur d’un ultime album en forme d’héritage pour un dernier aurevoir à un public et à un mouvement avec qui il a tant partagé. .
English : Oxmo Puccino en concert
Since 2019 and the release of his seventh album, La Nuit du réveil , Oxmo Puccino had taken a break from the microphone and music. 2025 marks a return to the roots of things: rap, pure and proud. The kind of rap that has brought him so much acclaim since Opéra Puccino.
German : Oxmo Puccino en concert
Seit 2019 und der Veröffentlichung seines siebten Albums, La Nuit du réveil , hatte sich Oxmo Puccino vom Mikrofon und der Musik zurückgezogen. 2025 ist eine Rückkehr zu den Wurzeln der Dinge: Rap, rein und stolz. Der Rap, der ihn seit Opera Puccino immer wieder in den Himmel gehoben hat.
Italiano :
Dal 2019 e dall’uscita del suo settimo album, La Nuit du réveil , Oxmo Puccino è stato lontano dal microfono e dalla musica. il 2025 segna un ritorno alle sue radici: il rap, puro e orgoglioso. Il tipo di rap che gli ha portato tanti consensi da Opéra Puccino in poi.
Espanol :
Desde 2019 y el lanzamiento de su séptimo álbum, La Nuit du réveil , Oxmo Puccino ha estado alejado del micrófono y de la música. 2025 marca el regreso a sus raíces: el rap, puro y orgulloso. El tipo de rap que le ha dado tantos elogios desde Opéra Puccino.
