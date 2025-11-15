Oxmo Puccino + Juste Shani La BAM Metz
Depuis 2019 et la sortie de son septième album, La Nuit du réveil, Oxmo Puccino s’était éloigné du micro et de la musique. 2025 marque un retour aux sources des choses le rap, pur et fier. Celui qui l’a porté maintes fois aux nues depuis Opéra Puccino. Le Black Barry White sera en tournée dans toute la France pour célébrer les retrouvailles avec son public, annonciateur d’un ultime album en forme d’héritage pour un dernier aurevoir à un public et à un mouvement avec qui il a tant partagé. Artiste indépendante et véritable girl boss, Juste Shani est une rappeuse avec la sensibilité d’une rêveuse et la mentalité d’une gagnante. Ses morceaux allient messages forts et bangers efficaces, toujours portés par une plume finement travaillée. Sur scène, son ardeur et son magnétisme captivent le public, la menant sur les plus grandes scènes L’Olympia en première partie d’IAM, des festivals tels que Solidays, Lollapalooza, Les Ardentes ou encore en tournée au Chili et au Brésil ! Dans son dernier EP Diamant Noir, Juste Shani encourage chacun à faire de ses failles une force et à briller par sa propre identité. Le message engagé d’une artiste ancrée dans sa génération.Tout public
Since 2019 and the release of his seventh album, La Nuit du réveil, Oxmo Puccino had stepped away from the microphone and music. 2025 marks a return to the roots of things: rap, pure and proud. The kind of rap that has brought him to fame time and again since Opéra Puccino. Black Barry White will be touring the length and breadth of France to celebrate his reunion with his public, heralding a final album in the form of a legacy to bid farewell to a public and a movement with whom he has shared so much. Independent artist and true girl boss, Juste Shani is a rapper with the sensitivity of a dreamer and the mentality of a winner. Her tracks combine strong messages and effective bangers, always carried by a finely crafted pen. On stage, her ardor and magnetism captivate audiences, taking her to the biggest stages: L’Olympia as support act for IAM, festivals such as Solidays, Lollapalooza, Les Ardentes and on tour in Chile and Brazil! In her latest EP Diamant Noir, Juste Shani encourages everyone to turn their weaknesses into strengths, and to shine with their own identity. A committed message from an artist firmly rooted in her generation.
Seit 2019 und der Veröffentlichung seines siebten Albums, La Nuit du réveil, hatte sich Oxmo Puccino vom Mikrofon und der Musik zurückgezogen. 2025 markiert eine Rückkehr zu den Wurzeln der Dinge: dem reinen und stolzen Rap. Der, der ihn seit Opera Puccino unzählige Male in den Himmel gehoben hat. Black Barry White wird in ganz Frankreich auf Tournee gehen, um das Wiedersehen mit seinem Publikum zu feiern und ein letztes Album in Form eines Vermächtnisses anzukündigen, mit dem er sich von einem Publikum und einer Bewegung verabschiedet, mit denen er so viel geteilt hat. Als unabhängige Künstlerin und echter Girl Boss ist Juste Shani eine Rapperin mit der Sensibilität einer Träumerin und der Mentalität einer Gewinnerin. Ihre Songs vereinen starke Botschaften und effektive Banger, die immer von einer fein gearbeiteten Feder getragen werden. Auf der Bühne fesseln ihr Eifer und ihr Magnetismus das Publikum und bringen sie auf die größten Bühnen: das Olympia als Vorgruppe von IAM, Festivals wie Solidays, Lollapalooza, Les Ardentes oder auch auf Tournee in Chile und Brasilien! In ihrer letzten EP Diamant Noir ermutigt Juste Shani jeden, aus seinen Fehlern eine Stärke zu machen und durch seine eigene Identität zu glänzen. Die engagierte Botschaft einer Künstlerin, die in ihrer Generation verankert ist.
Dal 2019 e dall’uscita del suo settimo album, La Nuit du réveil, Oxmo Puccino si era preso una pausa dal microfono e dalla musica. il 2025 segna un ritorno alle sue radici: il rap, puro e orgoglioso. Il tipo di rap che gli ha portato tanti consensi dopo Opéra Puccino. Black Barry White sarà in tournée in tutta la Francia per celebrare il ricongiungimento con il suo pubblico, annunciando un ultimo album sotto forma di lascito per dare l’addio a un pubblico e a un movimento con cui ha condiviso molto. Artista indipendente e vera girl boss, Juste Shani è una rapper con la sensibilità di una sognatrice e la mentalità di una vincente. I suoi brani combinano messaggi forti ed efficaci bangers, sempre accompagnati da una penna finemente lavorata. Sul palco, il suo ardore e il suo magnetismo catturano il pubblico, portandola sui palcoscenici più importanti: L’Olympia come support act di IAM, festival come Solidays, Lollapalooza, Les Ardentes, e in tour in Cile e Brasile! Nel suo ultimo EP Diamant Noir, Juste Shani incoraggia tutti a trasformare i propri difetti in punti di forza e a brillare grazie alla propria identità. Un messaggio impegnato da parte di un’artista saldamente radicata nella sua generazione.
Desde 2019 y el lanzamiento de su séptimo álbum, La Nuit du réveil, Oxmo Puccino se había tomado un descanso del micrófono y la música. 2025 marca el regreso a sus raíces: el rap, puro y orgulloso. El tipo de rap que tanto éxito le ha dado desde Opéra Puccino. Black Barry White hará una gira por toda Francia para celebrar el reencuentro con su público, anunciando un último álbum en forma de legado para despedirse de un público y un movimiento con los que tanto ha compartido. Artista independiente y verdadera girl boss, Juste Shani es una rapera con la sensibilidad de una soñadora y la mentalidad de una ganadora. Sus temas combinan mensajes contundentes y bangers eficaces, siempre llevados por una pluma finamente elaborada. Sobre el escenario, su ardor y magnetismo cautivan al público, llevándola a los escenarios más grandes: L’Olympia como telonera de IAM, festivales como Solidays, Lollapalooza, Les Ardentes, ¡y de gira por Chile y Brasil! En su último EP Diamant Noir, Juste Shani anima a todos a convertir sus defectos en virtudes y a brillar con identidad propia. Un mensaje comprometido de una artista firmemente arraigada en su generación.
