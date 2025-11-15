Oxmo Puccino – La BAM (La boite à Musiques) Metz

Oxmo Puccino Début : 2025-11-15 à 20:30. Tarif : – euros.

Depuis 2019 et la sortie de son septième album, « La Nuit du réveil », Oxmo Puccino s’était éloigné du micro et de la musique. 2025 marque un retour aux sources des choses : le rap, pur et fier. Celui qui l’a porté maintes fois aux nues depuis Opéra Puccino. Après la sortie de sa mixtape « LAFIYA SESSIONS », marquant sa proximité avec une toute nouvelle génération d’artistes comme Dinos, Luidji , NeS ou encore Jok’air, le Black Barry White sera en tournée dans toute la France pour célébrer les retrouvailles avec son public, annonciateur d’un ultime album en forme d’héritage pour un dernier aurevoir à un public et à un mouvement avec qui il a tant partagé.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

La BAM (La boite à Musiques) 20 BOULEVARD D’ALSACE 57000 Metz 57