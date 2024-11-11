OXMO PUCCINO – LA BRIQUETERIE – SCHILTIGHEIM – STRASBOURG Schiltigheim

OXMO PUCCINO – LA BRIQUETERIE – SCHILTIGHEIM – STRASBOURG Schiltigheim samedi 13 décembre 2025.

OXMO PUCCINO Début : 2025-12-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Hip-hop MaestroOuverture des portes: 19h30 / début 1ère partie: 20h00Depuis 2019 et la sortie de son septième album, La Nuit du réveil, Oxmo Puccino s’était éloigné du micro et de la musique. 2025 marque un retour aux sources des choses : le rap, pur et fier. Celui qui l’a porté maintes fois aux nues depuis Opéra Puccino. Le Black Barry White annonce une tournée pour célébrer les retrouvailles avec son public, annonciatrice d’un ultime album en forme d’héritage pour un dernier aurevoir à un public et à un mouvement avec qui il a tant partagé.© Auguri Productions

LA BRIQUETERIE – SCHILTIGHEIM – STRASBOURG AVENUE DE LA 2E DIVISION BLINDÉE 67300 Schiltigheim 67