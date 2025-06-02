OXMO PUCCINO – LA CARTONNERIE Reims

OXMO PUCCINO Début : 2026-01-31 à 20:00. Tarif : – euros.

REMCA PRÉSENTE : OXMO PUCCINODernier tour de pisteAprès plusieurs années loin du micro, Oxmo Puccino fait son grand retour. En 2025, le « poétiseur » du rap français repart en tournée pour renouer avec son public et annoncer un ultime album, en forme d’héritage. Un retour aux sources des choses : le rap, pur et fier. Depuis « Opéra Puccino » en 1998, devenu un classique absolu, le « Black Barry White » — aussi surnommé le « Black Jacques Brel » — a imposé son style : un flow inimitable, des métaphores ciselées, une plume à la fois tendre et percutante.Plus de vingt-cinq ans de carrière, des punchlines devenues cultes, une exigence artistique rare : Oxmo revient aux fondamentaux, pour un dernier tour de piste empreint d’élégance et de gratitude.Plus qu’un concert, une dernière étreinte avec l’un des conteurs majeurs du rap hexagonal.

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51