OXMO PUCCINO – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

OXMO PUCCINO Début : 2025-12-12 à 20:00. Tarif : – euros.

Depuis 2019 et la sortie de son septième album, La Nuit du réveil, Oxmo Puccino s’était éloigné du micro et de la musique. 2025 marque un retour aux sources des choses : le rap, pur et fier. Celui qui l’a porté maintes fois aux nues depuis Opéra Puccino. Le Black Barry White sera en tournée dans toute la France pour célébrer les retrouvailles avec son public, annonciateur d’un ultime album en forme d’héritage pour un dernier aurevoir à un public et à un mouvement avec qui il a tant partagé.

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63