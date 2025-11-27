OXMO PUCCINO – LE CARRE SEVIGNE Cesson Sevigne

OXMO PUCCINO Début : 2025-11-27 à 20:00. Tarif : – euros.

MAIRIE CESSON-SEVIGNE PRÉSENTE : OXMO PUCCINORap. 2025 s’annonce comme l’année du retour du Pape du rap français qui a choisi la scène pour célébrer les retrouvailles avec son public. Son charisme et son flow hors du temps offrent des concerts mémorables, où émotion et intensité se mêlent. Venez (re)découvrir l’univers de cet artiste hors norme, dont les textes résonnent bien au-delà du rap. Une soirée inoubliable en perspective, à ne pas manquer !.

LE CARRE SEVIGNE 1 RUE DU BAC 35510 Cesson Sevigne 35