OXMO PUCCINO – L’USINE – SCENES ET CINES Istres

OXMO PUCCINO Début : 2025-12-11 à 20:30. Tarif : – euros.

« Depuis 2019 et la sortie de sonseptième album, « La Nuit du réveil », Oxmo Puccino s’était éloigné du micro etde la musique. 2025 marque un retour aux sources des choses : le rap, pur etfier. Celui qui l’a porté maintes fois aux nues depuis Opéra Puccino. Après lasortie de sa mixtape « LAFIYA SESSIONS », marquant sa proximité avec une toutenouvelle génération d’artistes comme Dinos, Luidji , NeS ou encoreJok’air, le Black Barry White sera entournée dans toute la France pour célébrer les retrouvailles avec son public,annonciateur d’un ultime album en forme d’héritage pour un dernier aurevoir àun public et à un mouvement avec qui il a tant partagé.»

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13