Oxmo Puccino Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Oxmo Puccino

Samedi 7 mars 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 35.2 – 35.2 – 35.2 EUR

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Le festival de chanson française marseillais revient pour une édition encore plus riche et ambitieuse que jamais.

Depuis 2019 et la sortie de son septième album, La Nuit du réveil, Oxmo Puccino s’était éloigné du micro et de la musique. 2025 marque un retour aux sources des choses le rap, pur et fier.







Celui qui l’a porté maintes fois aux nues depuis Opéra Puccino. Le Black Barry White sera en tournée dans toute la France pour célébrer les retrouvailles avec son public, annonciateur d’un ultime album en forme d’héritage pour un dernier aurevoir à un public et à un mouvement avec qui il a tant partagé. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

