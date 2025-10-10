OXMO PUCCINO – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

OXMO PUCCINO – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire vendredi 30 janvier 2026.

OXMO PUCCINO Début : 2026-01-30 à 20:00. Tarif : – euros.

Oxmo Puccino L’un des plus grands artistes de l’histoire du rap français communie avec son public, toujours fidèle depuis ses débuts, lors d’un concert inoubliable. C’est le grand retour d’Oxmo Puccino.Depuis la sortie de son septième album, « La Nuit du réveil », Oxmo Puccino s’était éloigné du micro et de la musique. 2025 marque un retour aux sources, le rap, pur et fier, celui qui l’a porté maintes fois aux nues depuis « Opéra Puccino », grand succès à la fois public et critique à sa sortie en 1998. Auteur-compositeur français de grand talent, Oxmo Puccino est l’une des figures majeures du hip hop français, avec son style à la fois poétique, introspectif et engagé. Il a créé une façon nouvelle de raconter en musique des histoires, empreintes de mélancolie, de conscience sociale et d’espoir. L’artiste repart aujourd’hui en tournée dans toute la France pour célébrer les retrouvailles avec les spectateurs, annonciateur d’un ultime album en forme d’héritage. Pour un dernier au revoir à un public et à un mouvement avec qui il a tant partagé.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69