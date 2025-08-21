Oxmo Puccino Retour aux sources Salle Capranie Ondres

Oxmo Puccino Retour aux sources Salle Capranie Ondres vendredi 3 avril 2026.

Oxmo Puccino Retour aux sources

Salle Capranie Place Richard Feuillet Ondres Landes

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Depuis 2019 et la sortie de son septième album, La Nuit du réveil, Oxmo Puccino s’était éloigné du micro et de la musique. 2025 marque un retour aux sources des choses le rap, pur et fier. Celui qui l’a porté maintes fois aux nues depuis Opéra Puccino. Le Black Barry White sera en tournée dans toute la France pour célébrer les retrouvailles avec son public, annonciateur d’un ultime album en forme d’héritage pour un dernier au revoir à un public et à un mouvement avec qui il a tant partagé.

Rendez-vous à 20h30. Place debout. Durée: 2h.

Billetterie concert au Point Com, office de tourisme et tiers-lieu à Ondres (au guichet et en ligne). .

Salle Capranie Place Richard Feuillet Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

English : Oxmo Puccino Retour aux sources

German : Oxmo Puccino Retour aux sources

Italiano :

Espanol : Oxmo Puccino Retour aux sources

L’événement Oxmo Puccino Retour aux sources Ondres a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Seignanx