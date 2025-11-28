Oxmo Puccino STEREOLUX Nantes

Oxmo Puccino STEREOLUX Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 20:00 – 23:00

Gratuit : non

Abdoulaye Diarra, de son vrai nom a participé à une multitude de projets ces dernières années. Pourtant, la flamme hip hop ne s’est jamais éteinte, celle de ses débuts freestyle il y a trente ans avec le collectif Time Bomb. C’est cette liberté brute d’expression et de création que le parrain du rap retrouve six ans après son dernier album. Il revient aux sources et libère sa poésie rap.

STEREOLUX Nantes 44200

https://stereolux.org/oxmo-puccino-28112025-1900