Oxo, collectif artistique CAMBUSE Nantes

Oxo, collectif artistique CAMBUSE Nantes vendredi 29 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-29 19:30 – 21:30

Gratuit : non

Chanson française, slam, poésie et danse contemporaineCe sont des retrouvailles. Trouvailles de textes mis en voix envoyées pour provoquer des retrouvailles musicales. Quand ces deux gouttes se retrouvent, musique et voix, ça éteint celle qu’on nomme silence et qui fuyait l’évidence.Premier album : Temps mortTextes et voix parlée : L’@-m_uséMusiques et chant : ZedeledezFacebookYoutube

CAMBUSE Nantes 44200