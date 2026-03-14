Oxy Race Festival

Saint-Saturnin-de-Lenne Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Le 25 juillet, le village de Saint-Saturnin-de-Lenne accueillera OXY RACE, une course nature originale et conviviale ouverte aussi bien aux sportifs confirmés qu’à ceux qui souhaitent relever un défi dans un cadre naturel.

L’épreuve propose un format de 36 km organisé en quatre boucles : deux boucles de course à pied et deux boucles à vélo, qui reviennent toutes au cœur du village. Ce système de boucles crée une ambiance dynamique et permet au public de suivre facilement la progression des participants.

La course peut se vivre en solo, en duo, à trois ou à quatre, grâce à un système de relais. Les plus sportifs pourront relever le défi complet, tandis que d’autres pourront partager l’expérience entre amis ou en famille.

En parallèle, une rando gourmande de 7 km est proposée. Cette balade accessible invite à découvrir les paysages autour du village tout en profitant de plusieurs étapes gourmandes mettant à l’honneur les produits locaux.

L’après-midi, l’événement se prolongera avec une ambiance guinguette au cœur du village : musique, cochon à la broche, tournois de pétanque et moments conviviaux. L’entrée sera libre et ouverte à tous, participants comme visiteurs.

Le village restera animé tout l’après-midi et jusqu’au bout de la nuit, avec un concert pour clôturer cette journée festive, placée sous le signe du sport, du partage et de la convivialité. .

Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie +33 6 31 59 77 72 oxyracefestival@outlook.fr

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English :

On July 25, the village of Saint-Saturnin-de-Lenne will play host to OXY RACE, an original and friendly nature race open to both experienced athletes and those looking for a challenge in a natural setting.

L’événement Oxy Race Festival Saint-Saturnin-de-Lenne a été mis à jour le 2026-03-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)