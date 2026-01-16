Øxyl ADB + ESKHA + MATRAKK + PERFIDE La Cartonnerie Reims

Øxyl ADB + ESKHA + MATRAKK + PERFIDE

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Début : 2026-02-13 21:00:00

2026-02-13

ØXYL fait son retour à Reims pour sa toute première soirée à La Cartonnerie, en plein week-end de la Saint-Valentin.

Après plusieurs dates sold-out à La Petite Halle, le projet passe une étape pour proposer une nuit plus intense, plus rythmée, et fidèle à l’énergie construite depuis plus de deux ans dans la ville.

Pour ouvrir la soirée, un DJ Contest mettra en lumière la scène rémoise et offrira à un talent local la chance de jouer dans l’une des salles les plus emblématiques de Reims.

Puis place à une programmation façonnée pour les puristes une nuit où la trance et la techno prennent toute leur ampleur, entre puissance et montée d’intensité du début à la fin. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

