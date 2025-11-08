Oya (voyage sonore) & Ujjaya (conférence-concert) au 100 Le 100 Aubervilliers
Oya & Ujjaya inaugurent un nouvel espace culturel à Aubervilliers , le 100.Oya (aka Yohan Niaux) jouera du didgéridoo, des gongs, de la shruti box et des bols chantants tibétains.Ujjaya donnera une conférence-concert sur les instruments mystiques et magiques d’Afrique et d’Océanie . Il présentera :
– Le kembaa, l’olifant Bamileke
– La gringiru, la harpe luth des guérisseurs Dogons
– Le lawlé, la cloche des guérisseurs chamanes Baoulés
– La n’gombi, la harpe sacrée du Gabon
– Le nkoku, le tambour à fente des sorciers Yaka
– La begana, la harpe sacrée ethiopienne
– Le mvett, la harpe des bardes Fang
– Le garamut, tambour à fente iatmul (Papouasie)
– l’Atingting kon , tambour à fente d’ Ambryn (Vanuhatu)
– L ‘ ashin , flûte à bouchon rituelle des Iatmuls (Papouasie)La conférence s’attachera à présenter les peuples, les croyances et les rituels qui s’attachent à chaque instrument Elle sera accompagnée d’une brève description organologique et d une petite démonstration. S’en suivra un concert, en forme de voyage musical . Les instruments seront soutenus par de très discrètes nappes de synthétiseurs ou par des séquenceurs.
Le samedi 08 novembre 2025
de 16h00 à 18h30
payant
Participation aux frais libre
Public jeunes et adultes.
Le 100 100 rue des Cités 93300 Aubervilliers
