Oya (voyage sonore) & Ujjaya (conférence-concert) au 100 Le 100 Aubervilliers

Oya & Ujjaya inaugurent un nouvel espace culturel à Aubervilliers , le 100.Oya (aka Yohan Niaux) jouera du didgéridoo, des gongs, de la shruti box et des bols chantants tibétains.Ujjaya donnera une conférence-concert sur les instruments mystiques et magiques d’Afrique et d’Océanie . Il présentera :

– Le kembaa, l’olifant Bamileke

– La gringiru, la harpe luth des guérisseurs Dogons

– Le lawlé, la cloche des guérisseurs chamanes Baoulés

– La n’gombi, la harpe sacrée du Gabon

– Le nkoku, le tambour à fente des sorciers Yaka

– La begana, la harpe sacrée ethiopienne

– Le mvett, la harpe des bardes Fang

– Le garamut, tambour à fente iatmul (Papouasie)

– l’Atingting kon , tambour à fente d’ Ambryn (Vanuhatu)

– L ‘ ashin , flûte à bouchon rituelle des Iatmuls (Papouasie)La conférence s’attachera à présenter les peuples, les croyances et les rituels qui s’attachent à chaque instrument Elle sera accompagnée d’une brève description organologique et d une petite démonstration. S’en suivra un concert, en forme de voyage musical . Les instruments seront soutenus par de très discrètes nappes de synthétiseurs ou par des séquenceurs.

Oya et Ujjaya transformeront le 100 à Aubervilliers en caverne magique . Oya performera un voyage sonore aux gongs, didgéridoo, bols chantants & shruti box. Ujjaya emmenera les auditeurs dans une autre voyage visionnaire à base d’instruments mystiques et magiques d’Afrique et d’Océanie . Une conférence d’introduction présentera les instruments rituels rares qu’il jouera.

Le samedi 08 novembre 2025

de 16h00 à 18h30

payant

Participation aux frais libre

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-08T17:00:00+01:00

fin : 2025-11-08T19:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-08T16:00:00+02:00_2025-11-08T18:30:00+02:00

Le 100 100 rue des Cités 93300 Aubervilliers

https://www.facebook.com/events/819825487415935 https://www.facebook.com/events/819825487415935