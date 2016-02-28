Oyna | Chants et musiques baltes. Sortie de résidence Maison du livre Bécherel Bécherel Samedi 28 février, 16h00 GRATUIT

Après quelques jours de travail à la Maison du livre pour poursuivre l’écriture de son futur récit musical autour des chants traditionnels de l’est, Oyna propose au public de découvrir son travail.

Samedi 28 février | 16h

Oyna | Chants et musiques baltes

Sortie de résidence

>> Tout public | Durée 50 min | Entrée libre

