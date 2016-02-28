Oyna | Chants et musiques baltes. Sortie de résidence Maison du livre Bécherel Bécherel
Oyna | Chants et musiques baltes. Sortie de résidence Maison du livre Bécherel Bécherel samedi 28 février 2026.
Oyna | Chants et musiques baltes. Sortie de résidence Maison du livre Bécherel Bécherel Samedi 28 février, 16h00 GRATUIT
Après quelques jours de travail à la Maison du livre pour poursuivre l’écriture de son futur récit musical autour des chants traditionnels de l’est, Oyna propose au public de découvrir son travail.
Samedi 28 février | 16h
Oyna | Chants et musiques baltes
Sortie de résidence
Après quelques jours de travail à la Maison du livre pour poursuivre l’écriture
de son futur récit musical autour des chants traditionnels de l’est, le duo Oyna
propose au public de découvrir son travail.
>> Tout public | Durée 50 min | Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-28T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-28T17:00:00.000+01:00
1
maisondulivre@rennesmetropole.fr
Maison du livre Bécherel 4 route de Montfort 35190 becherel Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine