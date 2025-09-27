Oyo Game Fest Festival de jeux de société Centre Culturel Aragon Oyonnax

Oyo Game Fest Festival de jeux de société

Centre Culturel Aragon 88 Cours de Verdun 01100 Oyonnax Oyonnax Ain

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 23:59:00

2025-09-27

Seul, en famille ou entre amis, venez jouer et découvrir toutes les facettes du jeu !



Jeux accessibles à tous les âges et tous les niveaux (débutant, initié, expert)

Centre Culturel Aragon 88 Cours de Verdun 01100 Oyonnax Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 81 mediatheque@oyonnax.fr

English :

Alone, with family or friends, come and play and discover all the facets of the game!



Games for all ages and levels (beginner, advanced, expert)

German :

Ob allein, mit der Familie oder mit Freunden, kommen Sie zum Spielen und entdecken Sie alle Facetten des Spiels!



Spiele für jedes Alter und jedes Niveau zugänglich (Anfänger, Fortgeschrittene, Experten)

Italiano :

Da soli, in famiglia o con gli amici, venite a giocare e a scoprire tutte le sfaccettature del gioco!



Giochi per tutte le età e per tutti i livelli (principiante, avanzato, esperto)

Espanol :

Solo, en familia o con amigos, ¡venga a jugar y a descubrir todas las facetas del juego!



Juegos para todas las edades y niveles (principiante, avanzado, experto)

