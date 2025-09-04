OYSTERS & WINE Montpellier

OYSTERS & WINE Montpellier jeudi 4 septembre 2025.

OYSTERS & WINE

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-04

fin : 2025-09-11

Date(s) :

2025-09-04 2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25

Vivez un moment raffiné face au coucher de soleil huîtres de Bouzigues, verre de Picpoul pour 11€, antipasti et ambiance musicale. Un afterwork chic à savourer chaque semaine.

Tous les jeudis de septembre

de 18h 21h

Rooftop du JOST Hôtel, Montpellier

Vivez un moment raffiné face au coucher de soleil huîtres de Bouzigues, verre de Picpoul pour 11€, antipasti et ambiance musicale. Un afterwork chic à savourer chaque semaine. .

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 12 05 19 25 HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM

English :

Enjoy a refined moment in front of the sunset: Bouzigues oysters, a glass of Picpoul for 11?, antipasti and live music. A chic afterwork to enjoy every week.

German :

Erleben Sie einen raffinierten Moment mit Blick auf den Sonnenuntergang: Austern aus Bouzigues, ein Glas Picpoul für 11?, Antipasti und musikalische Untermalung. Ein schickes Afterwork, das Sie jede Woche genießen können.

Italiano :

Godetevi un momento raffinato davanti al tramonto: ostriche Bouzigues, un bicchiere di Picpoul per 11?, antipasti e musica dal vivo. Un afterwork chic da vivere ogni settimana.

Espanol :

Disfrute de un momento refinado frente a la puesta de sol: ostras Bouzigues, una copa de Picpoul por 11?, antipasti y música en directo. Un afterwork chic para disfrutar cada semana.

L’événement OYSTERS & WINE Montpellier a été mis à jour le 2025-08-28 par 34 OT MONTPELLIER