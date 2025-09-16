Oyun Duo Bal Trad’ Hall Denfert Saint-Maixent-l’École
Oyun Duo Bal Trad’ Hall Denfert Saint-Maixent-l’École samedi 28 mars 2026.
Oyun Duo Bal Trad’
Hall Denfert 7 Rue Edmond Proust Chaumette Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Camille Jagueneau et Julien Evain adorent jouer ensemble et ça s’entend ! A eux deux, ils font sonner leurs musiques de caractère ; un concentré de complicité autour d’un répertoire poitevin.
Camille Jagueneau violon chant
Julien Evain accordéon .
Hall Denfert 7 Rue Edmond Proust Chaumette Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr
