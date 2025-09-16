Oyun Duo Bal Trad’ Hall Denfert Saint-Maixent-l’École

Hall Denfert 7 Rue Edmond Proust Chaumette Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2026-03-28

2026-03-28

Camille Jagueneau et Julien Evain adorent jouer ensemble et ça s’entend ! A eux deux, ils font sonner leurs musiques de caractère ; un concentré de complicité autour d’un répertoire poitevin.

Camille Jagueneau violon chant

Julien Evain accordéon .

Hall Denfert 7 Rue Edmond Proust Chaumette Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

