Oz au Zénith, le festival des jeunes pousses Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 18:00 – 23:59

Gratuit : oui Sur invitation Tout public

Fort du succès de sa première édition, on remet ca avec de nouveaux artistes, des performances inédites, dans une ambiance toujours aussi festive !De 18h à 1h, deux scènes accueilleront la nouvelle génération musicale de la Région : Ago Gazo, ATOEM, Basic Partner, Bonne Nuit, Creeds, Dynamite Shakers, Fyrs, Grand Bruit, Lowland Brothers, Milki, MC Max et Tinaa.Au programme de cette soirée gratuite sur invitation : électro, hip-hop, rock, folk, hard dance, soul, rap…Le hall sera également agité et déjanté : battles hip-hop (The Rookies), blind-test fromager, Rookie Roller, performances, ateliers sérigraphie, food, disquaires et plus encore !

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com https://www.zenith-nantesmetropole.com/pages/oz-ouest-au-zenith