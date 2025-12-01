OZ, le Noël des métiers d’art Strasbourg

Chaque année, durant la période des Fêtes, la Fédération des métiers d’art d’Alsace (Frémaa) met en lumière le talent et le savoir-faire d’une vingtaine d’artisans d’art à travers un concept store de Noël original, présenté dans la somptueuse grande salle de l’Aubette.

Valorisant les pièces de nombreux créateurs (céramique, mode et accessoires, décoration murale, textile, bijoux…), la boutique offre aux amateurs de pièces uniques une alternative locale et raisonnée pour leurs achats de Noël, en privilégiant la qualité et l’originalité.

Célébrant la magie de Noël, le sapin des créateurs permet d’admirer et d’acquérir des décorations à suspendre créées spécialement pour cet événement en quantités très limitées.

N’hésitez pas à profiter des nombreux ateliers métiers d’art organisés durant la période (pour adultes et enfants). L’occasion de s’initier à diverses techniques et de réaliser soi-même des objets à offrir ou de la décoration de Noël…

Programme complet sur le site www.fremaa.com.

Place Kléber Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 81 29 26

