Ôzam en concert à l’odyssée des deux ponts Bagnères-de-Bigorre

Ôzam en concert

à l’odyssée des deux ponts BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Guitare en main, une voix entre poésie et proverbe. Chaque chanson est une parole simple et profonde, une invitation à l’écoute et au partage. Réservation par téléphone.

.

à l’odyssée des deux ponts BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 49 31 93 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guitar in hand, a voice somewhere between poetry and proverb. Each song is a simple, profound lyric, an invitation to listen and share. Reservations by phone.

L’événement Ôzam en concert Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-01-05 par Pôle du Tourmalet |CDT65