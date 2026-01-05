Ôzam en concert à l’odyssée des deux ponts Bagnères-de-Bigorre
Ôzam en concert à l’odyssée des deux ponts Bagnères-de-Bigorre samedi 28 février 2026.
Ôzam en concert
à l'odyssée des deux ponts BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-28 19:00:00
2026-02-28
Guitare en main, une voix entre poésie et proverbe. Chaque chanson est une parole simple et profonde, une invitation à l’écoute et au partage. Réservation par téléphone.
à l’odyssée des deux ponts BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 49 31 93 87
English :
Guitar in hand, a voice somewhere between poetry and proverb. Each song is a simple, profound lyric, an invitation to listen and share. Reservations by phone.
