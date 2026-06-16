Ardillières

OZANNE, une épopée canadienne

Centre bourg Ardillières Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 20:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Revivez l’épopée d’Ozanne Achon qui s’est aventurée dans des contrées hostiles et fabuleuses du Canada.

Co-Production entre la Cie de l’Orée du Bois, la Cie Déculottée et la Cie Point du Jour.

Durée 1h15

Tarif libre et conscient* 10€, 12€ ou 15€

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Centre bourg Ardillières 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@aunis-maraispoitevin.com

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English :

Relive the epic journey of Ozanne Achon as she ventured into the hostile and wondrous landscapes of Canada.

A co-production by Cie de l’Orée du Bois, Cie D’écoulottée, and Cie Point du Jour.

Running time: 1 hour 15 minutes

Pay-what-you-can*: $10, $12, or $15

L’événement OZANNE, une épopée canadienne Ardillières a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin