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AGENDA · Juxue

Oztibarreko Eguna Fête d’Oztibarre Juxue

samedi 15 août 2026 · Juxue

Oztibarreko Eguna Fête d’Oztibarre Juxue

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
64120 Juxue
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Juxue

Oztibarreko Eguna Fête d’Oztibarre

Juxue Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Promgramme à préciser
8h exposition de chevaux, vaches et brebis
9h marché fermier, fabrication du fromage et concours de fromages de brebis, spectacle de danse, documentaire.
13h repas
17h concours de chiens de bergers
A partir de 18h concerts   .

Juxue 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   oztibarrekoeguna@gmail.com

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English : Oztibarreko Eguna Fête d’Oztibarre

L’événement Oztibarreko Eguna Fête d’Oztibarre Juxue a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque