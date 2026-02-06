Oztibarreko ihauteriak Carnaval d’Oztibarre

Ibarrolle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Préparez vos chars ! Défilé à 16h, suivi du jugement de Zanpantzar. Soirée animée par la txarranga et d’un repas (au choix Cochon de lait, frites, fromage, tarte aux pommes, café-ttott 15€; ou saucisse frites, tarte aux pommes 10€). .

Ibarrolle 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Oztibarreko ihauteriak Carnaval d’Oztibarre

L’événement Oztibarreko ihauteriak Carnaval d’Oztibarre Ibarrolle a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Pays Basque