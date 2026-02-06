Oztibarreko ihauteriak Carnaval d’Oztibarre Ibarrolle

Oztibarreko ihauteriak Carnaval d’Oztibarre Ibarrolle samedi 28 février 2026.

Ibarrolle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : 2026-02-28
2026-02-28

Préparez vos chars ! Défilé à 16h, suivi du jugement de Zanpantzar. Soirée animée par la txarranga et d’un repas (au choix Cochon de lait, frites, fromage, tarte aux pommes, café-ttott 15€; ou saucisse frites, tarte aux pommes 10€).   .

Ibarrolle 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78 

