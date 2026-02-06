Oztibarreko ihauteriak Carnaval d’Oztibarre Ibarrolle
Oztibarreko ihauteriak Carnaval d’Oztibarre Ibarrolle samedi 28 février 2026.
Oztibarreko ihauteriak Carnaval d’Oztibarre
Ibarrolle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Préparez vos chars ! Défilé à 16h, suivi du jugement de Zanpantzar. Soirée animée par la txarranga et d’un repas (au choix Cochon de lait, frites, fromage, tarte aux pommes, café-ttott 15€; ou saucisse frites, tarte aux pommes 10€). .
Ibarrolle 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Oztibarreko ihauteriak Carnaval d’Oztibarre
L’événement Oztibarreko ihauteriak Carnaval d’Oztibarre Ibarrolle a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Pays Basque