P.A.L (Pile à Lire) Ludomédiathèque Colette Tourcoing

P.A.L (Pile à Lire) Samedi 4 octobre, 11h00 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. À partir de 14 ans.

Début : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T12:00

En manque d’idées de lecture ? Rejoins notre club pour découvrir de nouveaux livres. Tu as déjà rempli ta pile à lire ? Viens partager tes coups de cœur avec les autres ! Quelle que soit ta situation, plonge dans des mondes fantastiques, vis des histoires d’amour émouvantes, explore des futurs dystopiques ou résolve des mystères palpitants.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

