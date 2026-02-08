P.A.L (Pile à Lire)

27 avenue Roger Salengro Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Plonge dans des mondes fantastiques, vis des histoires d’amour émouvantes, explore des futurs dystopiques ou résous des mystères palpitants.

Plonge dans des mondes fantastiques, vis des histoires d’amour émouvantes, explore des futurs dystopiques ou résous des mystères palpitants. .

27 avenue Roger Salengro Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 43 00 mediatheque@ville-tourcoing.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dive into fantastic worlds, live touching love stories, explore dystopian futures or solve thrilling mysteries.

L’événement P.A.L (Pile à Lire) Tourcoing a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme