P.A.S Dernière Braderie de l’année Plouguerneau

P.A.S Dernière Braderie de l’année

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

2025-12-06

Vente à la Boutik vêtements pour tous âges, chaussures, sacs, puériculture, livres, mercerie et bien plus ! Entrée libre, ouverte à tous .

2 Kenan Uhella Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 73 52 90 23

