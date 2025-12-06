P.A.S Dernière Braderie de l’année Plouguerneau
P.A.S Dernière Braderie de l’année
2 Kenan Uhella Plouguerneau Finistère
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
Vente à la Boutik vêtements pour tous âges, chaussures, sacs, puériculture, livres, mercerie et bien plus ! Entrée libre, ouverte à tous .
2 Kenan Uhella Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 73 52 90 23
