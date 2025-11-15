P.A.S Grande Braderie de Noël

2 Kenan Uhella Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : 
Début : 2025-11-15 09:00:00
fin : 2025-11-15 16:00:00

Début : 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-15 16:00:00

Date(s) :

2025-11-15

c’est pas encore Noël mais presque

✨GRANDE BRADERIE de noël sur 2 sites rue Kenan Uhella ( boutik et maison communale)

le samedi 15 novembre de 9h à 16h ‍ ✨

Ouverture de la Boutik de Plouguerneau Accueil Solidarité. Les dépôts se font sur rendez-vous au local de la maison communale. Les dépôts pris sont uniquement des vêtements automne hiver, propres, pliés et en bon état, et de préférence conditionnés dans des sacs cabas ou cartons. .

2 Kenan Uhella Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 73 52 90 23

L’événement P.A.S Grande Braderie de Noël Plouguerneau a été mis à jour le 2025-10-28 par OT PAYS DES ABERS