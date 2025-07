P.I.E.D.#format de poche. / Compagnie La Ruse / Chorégraphe associée Bérénice Legrand Le Volume Vern-sur-Seiche

P.I.E.D.#format de poche. / Compagnie La Ruse / Chorégraphe associée Bérénice Legrand Le Volume Vern-sur-Seiche Samedi 31 janvier 2026, 16h30, 19h30 Ille-et-Vilaine

Entrée payante / 1h / Réservation conseillée

Danse

Dans le cadre du Festival Waterproof qui vous invite à plonger dans le grand bain de la danse d’aujourd’hui et de demain.

N’a-t-on jamais été surpris.e de l’énergie déployée par les enfants dès leur plus jeune âge pour se mettre debout, faire leurs premiers pas, se déplacer, courir sans calcul, sans objectif particulier que le simple plaisir de le faire ? Pourquoi le passage de l’enfance à l’adolescence nous éloigne t-il de cette partie du corps, alors que le pied est une des premières choses que le nourrisson attrape et commence à porter à sa bouche ?

P.I.E.D.#format de poche lance le pari d’une reconquête podale, poétique et enveloppante. Le temps du spectacle, libérons nos pieds de nos chaussures, pour suivre pas à pas 2 danseuses qui en ont sous le pied. Du petons aux panards, tous les pieds se sentiront pousser des ailes.

Durée : 30 min de spectacle + 30 min d’une extension interactive

Début : 2026-01-31T16:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-31T20:30:00.000+01:00

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche

