Informations pratiques

Langogne

P.I.E.D #FORMAT DE POCHE

Langogne Lozère

Tarif : 6 – 6 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-20

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-20

Et si nos pieds avaient beaucoup plus à raconter qu’on ne l’imagine ? Avec ce spectacle, Bérénice Legrand et La Ruse invitent petits et grands à regarder autrement ces héros du quotidien qui nous portent, nous supportent et nous transportent.

Dans le cadre de la saison culturelle des Scènes Croisées de Lozère, Festiv’Allier en partenariat Les Fadarelles, la Ville de Langogne et Les Scènes Croisés.

Et si nos pieds avaient beaucoup plus à raconter qu’on ne l’imagine ? Avec ce spectacle, Bérénice Legrand et La Ruse invitent petits et grands à regarder autrement ces héros du quotidien qui nous portent, nous supportent et nous transportent.

Sur scène deux danseuses libèrent leurs pieds de leurs chaussures pour explorer la marche, les appuis, les démarches, les équilibres et toutes les petites métamorphoses du corps en mouvement.

Dans un univers doux, coloré et enveloppant, la danse devient un jeu d’observation, de sensations et d’imagination. Un spectacle poétique et malicieux, pour donner envie à tous les petons, panards et pieds nus de se sentir pousser des ailes.

Tout public dès 4 ans.

Dans le cadre de la saison culturelle des Scènes Croisées de Lozère et Festiv’Allier en partenariat Les Fadarelles, la Ville de Langogne et Les Scènes Croisées de Lozère. .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 17 35

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English :

What if our feet had much more to tell us than we realize? With this show, Bérénice Legrand and La Ruse invite young and old alike to take a fresh look at these everyday heroes who carry us, support us, and transport us.

As part of the cultural season at Les Scènes Croisées de Lozère, Festiv’Allier in partnership with Les Fadarelles, the City of Langogne, and Les Scènes Croisées.

L’événement P.I.E.D #FORMAT DE POCHE Langogne a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT Langogne