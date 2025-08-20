P.P.M.U / Plus Petit Mobilier Urbain Square Bernard Franck Aurillac

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-20T15:55:00 – 2025-08-20T16:45:00

Fin : 2025-08-23T15:55:00 – 2025-08-23T16:45:00

P.P.M.U. (ou Plus Petit Mobilier Urbain) est un spectacle où le Banc Public endosse le rôle principal d’une comédie sociale dans laquelle les protagonistes entreront en lutte pour la sauvegarde d’un Banc, dernier refuge du vivre-ensemble. Public & artistes seront réunis le temps d’un spectacle sur un B.A.D, un Banc À Défendre !

Co-créateurs du Festival International du Public, projet artistique et citoyen né au Petit-Colombes, la Compagnie Annibal et ses Eléphants et La Cave à Théâtre s’associent pour faire éclore ce spectacle conçu pour l’espace public : léger, modulable et défendu par une équipe de 4 jeunes comédiennes et comédiens audacieux.

Square Bernard Franck 1-21 rue de Marmiesse 15000 Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « annibal.lacave@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 07 36 60 36 »}]

FORT Frédéric – LORENT Thierry banc quotidien

Xavier Cantat