P.R2B + nuit noire Nilvange

P.R2B + nuit noire
3 rue Victor Hugo Nilvange Moselle
Début : Jeudi Jeudi 2026-02-05 20:00:00
Créer du lien, libérer, faire danser les foules, c’est le mantra de P.R2B. Une façon presque punk de voir la vie.
Dans un univers à la croisée de la chanson et des musiques électroniques, nuit noire égrène des berceuses électroniques.Tout public
3 rue Victor Hugo Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 54 07 07
English :
P.R2B’s mantra is to connect, liberate and get the crowd dancing. An almost punk way of looking at life.
In a universe at the crossroads of chanson and electronic music, nuit noire churns out electronic lullabies.
