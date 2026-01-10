P.R2B + nuit noire Nilvange

P.R2B + nuit noire

3 rue Victor Hugo Nilvange Moselle

20

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-05 20:00:00

Créer du lien, libérer, faire danser les foules, c’est le mantra de P.R2B. Une façon presque punk de voir la vie.

Dans un univers à la croisée de la chanson et des musiques électroniques, nuit noire égrène des berceuses électroniques.Tout public

3 rue Victor Hugo Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 54 07 07

English :

P.R2B’s mantra is to connect, liberate and get the crowd dancing. An almost punk way of looking at life.

In a universe at the crossroads of chanson and electronic music, nuit noire churns out electronic lullabies.

