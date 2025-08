P.R2B Salle Paul Fort Nantes

P.R2B Salle Paul Fort Nantes mardi 10 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-10 20:30 –

Gratuit : non de 17€ à 22€ Adulte

Au terme d’une tournée qui s’est terminée en apothéose à La Cigale au printemps 2022, P.R2B s’est consacrée à la préparation de son deuxième album et à la composition de musiques de film, liant ses deux terrains d’expression favoris, musique et cinéma. Cette amoureuse des images comme des mots, a ainsi composé des titres pour des films et des courts métrages (Partir un Jour, Dieu est timide…). Entre pop et rap, l’énergique chanteuse a une plume aiguisée exprimant une certaine rage. On attend impatiemment l’éclectique P.R2B, digne héritière d’une chanson française décomplexée !

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000