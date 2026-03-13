PAB Exposition Iliazd, poète-architecte du livre rue Brouzen Alès

PAB Exposition Iliazd, poète-architecte du livre

rue Brouzen Musée Pierre André Benoit PAB Alès Gard

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-04-10 2026-07-01 2026-10-01

Le Musée-bibliothèque Pierre André Benoit d’Alès est fier de présenter une exposition événement dédiée à

Ilia Zdanevitch, dit Iliazd (1894-1975), figure majeure des avant-gardes du XXe siècle.

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rue Brouzen Musée Pierre André Benoit PAB Alès 30100 Gard Occitanie +33 4 66 86 98 69

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English :

The Pierre André Benoit Museum-Library in Alès is proud to present an exhibition dedicated to

Ilia Zdanevitch, known as Iliazd (1894-1975), a major figure of the 20th century avant-garde.

L’événement PAB Exposition Iliazd, poète-architecte du livre Alès a été mis à jour le 2026-03-13 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme