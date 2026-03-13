Paban Das Baul et Mimlu Sen – Chants bauls Théâtre Mandapa Paris

Paban Das Baul vient du Bengale indien. Depuis son adolescence, il chante d’une voix fervente le répertoire des Bauls. Ces troubadours parcourent les villages en transmettant une tradition orale très ancienne.

Marginaux au sein de la société bengalie, les Bauls ont rejeté tous les systèmes religieux. Leur quête mystique ignore les conventions, les dogmes et les rituels. Leurs chants ancrés dans la poésie populaire évoquent la nature et le quotidien. Inspirés librement du tantrisme, du vishnouisme, et du soufisme ils comportent aussi des enseignements philosophiques subtils et célèbrent le corps humain comme lieu central du divin et de l’amour.

Paban Das Baul, comme tous les Bauls, privilégie la spontanéité et l’émotion de l’instant. Il chante, danse et s’accompagne tour à tour de plusieurs instruments : le dotara (luth à deux cordes), le dubki (tambourin) et le khamak (tambour à tension variable).

Paban est soutenu par Mimlu Sen qui l’accompagne avec les cymbalettes karkal ou avec l’ektara (monocorde qui crée un bourdon). Elle présente les chansons de Paban et en traduit des extraits.

Mimlu Sen a grandi à Calcutta et a d’abord fait partie des milieux étudiants radicaux avant de s’installer à Delhi puis en France. Elle a rencontré Paban à Paris en 1982 lors de son premier concert hors de l’Inde. Elle l’a suivi jusqu’au Bengale et ils ne se sont alors plus quittés.

Mimlu s’est immergée en profondeur dans la culture baul des villages si particulière en Inde et si peu étudiée. À ses yeux, il s’agit tout autant d’un mode de vie menacé et d’une quête métaphysique que d’une simple esthétique musicale. C’est ce qu’elle explique dans son livre « Les vagabonds enchantés » écrit au fil de 30 ans de voyages et d’expériences entre le Bengale et Paris. Il s’agit tout à la fois d’un récit de voyage, du parcours de vie d’une femme à la recherche d’elle-même, d’une enquête ethnographique passionnante et du récit de la très belle histoire d’amour entre Mimlu et Paban.

Association Luna

Les Bauls… Ces troubadours parcourent les villages en transmettant une tradition orale indienne très ancienne.

Le dimanche 12 avril 2026

de 18h00 à 19h30

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T18:00:00+02:00_2026-04-12T19:30:00+02:00

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

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