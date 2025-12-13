Pablo Campos Quintet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

Le pianiste et chanteur Pablo Campos présente son nouveau quintet, au sein duquel les cuivres et la voix se mêlent autour des plus belles pages du Great American Songbook et de compositions originales.

Dans la grande tradition des chanteurs de Nat King Cole à Kurt Elling, la formule du quintet permet un « big band de poche » qui vient inonder de swing le répertoire et mettre en valeur certains des meilleurs solistes de la jeune scène jazz.

Pablo Campos / piano, voix

Jeanne Michard / saxophone ténor

Noé Codjia / trompette

Viktor Nyberg / contrebasse

Malte Arndal / batterie

Pablo Campos et son “big band de poche” revisitent standards et compositions dans un écrin de swing porté par de brillants solistes.

Le jeudi 22 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-22T20:30:00+01:00

fin : 2026-01-22T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-22T19:30:00+02:00_2026-01-22T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/