Pablo Campos Quintet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris
Pablo Campos Quintet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris jeudi 22 janvier 2026.
Le pianiste et chanteur Pablo Campos présente son nouveau quintet, au sein duquel les cuivres et la voix se mêlent autour des plus belles pages du Great American Songbook et de compositions originales.
Dans la grande tradition des chanteurs de Nat King Cole à Kurt Elling, la formule du quintet permet un « big band de poche » qui vient inonder de swing le répertoire et mettre en valeur certains des meilleurs solistes de la jeune scène jazz.
Pablo Campos / piano, voix
Jeanne Michard / saxophone ténor
Noé Codjia / trompette
Viktor Nyberg / contrebasse
Malte Arndal / batterie
Pablo Campos et son “big band de poche” revisitent standards et compositions dans un écrin de swing porté par de brillants solistes.
Le jeudi 22 janvier 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-22T20:30:00+01:00
fin : 2026-01-22T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-22T19:30:00+02:00_2026-01-22T20:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/