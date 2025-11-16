Pablo Campos Quintet – Zoot Collectif / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

19h30 & 21h30

Dans la grande tradition des chanteurs de Nat King Cole à Kurt Elling, la formule du Quintet permet un « big band de poche » qui vient inonder de swing le répertoire et mettre en valeur certains des meilleurs solistes de la jeune scène jazz.

Pablo Campos / piano, voix

Jeanne Michard / saxophone ténor

Noé Codjia / trompette

Viktor Nyberg / contrebasse

Malte Arndal / batterie

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !

Le pianiste et chanteur Pablo Campos présente son nouveau quintet, au sein duquel les cuivres et la voix se mêlent autour du Great American Songbook et de compositions originales !

Le dimanche 16 novembre 2025

de 19h00 à 23h00

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013

contact@jassclub.paris

