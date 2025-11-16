Pablo Campos Quintet – Zoot Collectif / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris
Pablo Campos Quintet – Zoot Collectif / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris dimanche 16 novembre 2025.
19h30 & 21h30
Dans la grande tradition des chanteurs de Nat King Cole à Kurt Elling, la formule du Quintet permet un « big band de poche » qui vient inonder de swing le répertoire et mettre en valeur certains des meilleurs solistes de la jeune scène jazz.
Pablo Campos / piano, voix
Jeanne Michard / saxophone ténor
Noé Codjia / trompette
Viktor Nyberg / contrebasse
Malte Arndal / batterie
Vidéo YouTube :
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
Le pianiste et chanteur Pablo Campos présente son nouveau quintet, au sein duquel les cuivres et la voix se mêlent autour du Great American Songbook et de compositions originales !
Le dimanche 16 novembre 2025
de 19h00 à 23h00
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-16T20:00:00+01:00
fin : 2025-11-17T00:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-16T19:00:00+02:00_2025-11-16T23:00:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/