PABLO MIRA THEATRE A L’OUEST Auray

PABLO MIRA Début : 2026-10-14 à 20:30. Tarif : – euros.

C’est vrai. Mais au moins il a déjà trouvé son thème.Et ça va vous parler : les gens qui rendent ce pays invivable. Pablo a donc décidé pour ce 3e spectacle de laisser libre cours à son agacement sur les petites choses de la vie qui le mettent hors de lui au point de l’obliger à consulter une psy hors de prix. Il y a donc les petites choses mais il va aussi parler des grandes tendances sociétales qu’il n’arrive pas à comprendre (et pourtant il est HPI) et qui mettent à rude épreuve son self-control.Enfin il évoquera, dans un registre un peu plus personnel comment il parvient à gâcher sa propre vie au quotidien. Spoiler Alert : ça va parler névroses.Vous savez tout.On se dit à bientôt ?

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56